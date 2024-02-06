"Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав", - сказав він на засіданні уряду 6 лютого.

За його словами, комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам, а люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на світло, газ і тепло залишаться без змін.