"Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг
Кабінет Міністрів України затвердив порядок перерахунку вартості деяких комунальних послуг для населення
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав", - сказав він на засіданні уряду 6 лютого.
За його словами, комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам, а люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.
Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на світло, газ і тепло залишаться без змін.
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