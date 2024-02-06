Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг

"Плати за те, що отримав": в Україні здійснять перерахунок вартості комунальних послуг

6 лютого, 2024 вiвторок
17:39
Економіка опалення

Кабінет Міністрів України затвердив порядок перерахунку вартості деяких комунальних послуг для населення

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав", - сказав він на засіданні уряду 6 лютого.

За його словами, комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам, а люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на світло, газ і тепло залишаться без змін.

  • 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
Теги:
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
Читайте також:
Ірина Фаріон
5 лютого, 2024 понедiлок
Фаріон принизила переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
Кароліна Шиіно
5 лютого, 2024 понедiлок
Українка, яка перемогла в конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу
Володимир Цибулько
5 лютого, 2024 понедiлок
Зеленський торгується з Заходом, аби посидіти подовше при владі, - політолог Цибулько
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
18:58
Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України
18:48
литва кордон
У Литві планують закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
18:29
На фото: Оголошені дати 12-го "Книжкового Арсеналу"
"Книжковий Арсенал" оголосив дати цьогорічного фестивалю
18:24
Крейсер "Москва"
Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом
18:24
Оновлено
Дональд Трамп
Суд визнав, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія
18:12
На фото: Показ фільму "Буча"
Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило
18:08
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російських олімпійців та норвезьких "фашистів"
17:59
Олександр Усик
Усик розповів, якою була його перша реакція на травму Ф'юрі
17:59
укриття, бомбосховище
У КМДА заявили, що за два роки у столиці відремонтували понад 1,5 тис. укриттів
17:55
У facebook, instagram та trеаds позначатимуть зображення, створені завдяки штучному інтелекту
17:45
камери відеоспостереження
Росіяни збільшують кількість камер спостереження на ТОТ півдня України, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 06.02.24
Defense Express: росіяни готуються до тривалих боїв у міській забудові Авдіївки
17:40
Ексклюзив
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Не лише вбиті": Маляр пояснила, що таке втрати РФ, які публікує Генштаб
17:25
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі
17:22
Оновлено
ЗАЕС
Гроссі заявив, що МАГАТЕ наполягатиме на технічній оцінці ядерного палива у реакторах ЗАЕС
17:18
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю
17:06
Оновлено
bihus.info
Справу про незаконне стеження за співробітниками Bihus.Info передали ДБР
17:04
війна з росією Чорне море Крим ССО ЗСУ
Сили спецоперацій підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами"
16:52
Ексклюзив
конгрес США
Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко
16:49
Латвія
Голова МЗС Латвії пояснив, що спонукало країну повернути військовий призов
16:46
На Київщині за підтримки USAID відновили понівечену окупантами Гостомельську амбулаторію
16:45
На фото: Тизер трилера "Путін"
У лікарні та в підгузку: у Варшаві показали тизер трилера "Путін" з дипфейком президента РФ
16:41
Ексклюзив
Ганна Маляр
Ексзаступниця міністра оборони Маляр пояснила, чому влада не оприлюднює втрати України на війні з Росією
16:41
Оновлено
Сергій Філімонов
Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". У батальйоні спростовують це
16:31
Одруження через скайп
У Дії запустять онлайн-шлюб: можна буде одружитися дистанційно по відео
16:30
Валерій Залужний у Львові
"Існувало занепокоєння, що Залужний може розвернути армію на Київ": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 лютого
16:27
Артем Довбик
Стало відомо, чи Довбик відновиться від травми до матчу з "Реалом"
16:13
Україна націоналізувала активи підсанкційного олігарха РФ на 500 млрд грн
16:11
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Швеція припиняє розслідування аварій на Nord Stream: ЗМІ повідомили попередні результати
16:01
Збір на авто для 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
16:00
OPINION
Лариса Волошина
Епопея зі зняттям Залужного — не про генерала взагалі
15:52
Оновлено
обстріл
Окупанти атакували Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
15:42
Полонені, російська армія
Ворог планував обміняти ув'язнених на ТОТ колаборантів на російських полонених
15:31
Урсула фон дер Ляєн
Ми залучили Україну до підготовки стратегії для ОПК країн ЄС, - фон дер Ляєн
15:28
Дискримінують живих істот: зоозахисники Німеччини закликали замінити у фразеологізмах тварин на рослини
15:24
Ексклюзив
окупанти
Ворог зосередив понад 27 тис. військових на території Брянської, Курської та Білгородської областей, - полковник ЗСУ Селезньов
15:24
Марʼяна Безугла
ВР втретє не розглянула постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету
15:04
світ Німеччина кримінал Туреччина
В аеропорту Мюнхена виявили валізи з готівкою у розмірі 1,4 млн євро
14:57
Ренат Кузьмін
Справу екснардепа Кузьміна щодо держзради скерували до суду
14:44
На фото: Володимир Завадюк
Продюсер Нацвідбору Євробачення-2024 Завадюк поділився, куди подів картини Морозюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV