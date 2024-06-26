Податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном

Про це повідомив голова фінкомітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.

За його даними, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) підтвердила успішність проходження ДПС України оцінки Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей для початку здійснення автоматичного обміну та визнала Україну надійним партнером. Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.



"Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC", - запевнив Гетманцев.

За його словами, ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном.



"У ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого", - написав нардеп.

Обмін запроваджено після того, як у березні 2023 року ВР ухвалила відповідний закон №2970 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією. Цьому передувало приєднання України в особі ДПС до відповідної багатосторонньої угоди у 2022 році – після того, як наша країна отримала асоційоване членство в ЄС.

Українські банки з 1 липня 2023 року почали збирати інформацію про своїх клієнтів-нерезидентів у стандарті CRS з метою інформування податкової, яка потім обміняється цими даними з іншими державами. За подібним алгоритмом відбувається збір інформації в інших країнах, де мають рахунки українські резиденти.

Запуск системи спрямований на посилення контролю за сплатою податків в Україні.