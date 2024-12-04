Погашення коштом активів РФ: Україна уклала з ЄС угоду про залучення до €35 млрд макрофінансової допомоги

Про це повідомляє Мінфін.

Зазначається, що кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

"Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення", - йдеться у повідомленні.

Від України підписантами виступили міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Від ЄС - віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Гроші надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Як повідомляється, програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу, серед напрямків - макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.