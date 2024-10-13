Покупцями виступають країни-ізгої, - експосолка з особливих доручень МЗС України Трофімцева про збут Росією українського зерна

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Це все-таки досить непроста спарава. І тут, на жаль, дійсно, навіть якщо для нас це очевидно, чи для міжнародних компаній-розслідувачів, які завдяки супутниковим знімкам, завдяки іншим інструментам прослідковують шлях нашого краденого зерна, умовно з Запорізької області чи з Херсонської області - з окупованих територій через порти Азовського моря, чи через Крим, що досить часто трапляється. До країн, які купують це, і тут теж є такий момент: в основному покупцями виступають хто? - Країни-ізгої. Країни, які фактично і так відмовились вже від дотримання якихось норм міжнародного права: хоч торгівлі, хоч і загалом. Це та ж Сирія, той же Іран, які є поплічниками Росії, всі інші країни все ж таки намагаються із цим зерном справи не мати", - сказала вона.

Колишня посолка з особливих доручень МЗС України зазначила, що проводиться робота, аби фіксувати злочини пов’язані із незаконним продажем Росією українського зерна.

"А що стосується постачань до цих країн-ізгоїв, звичайно, зараз ведеться робота для того, щоб не просто прослідковувати шлях цього краденого зерна, і ми знаємо, що на мільярди доларів Росія вкрала. І це іноди так прикро чути цей цинізм з російського боку, коли вони розповідають, або міжнародні деякі експерти підхоплюють про суперврожай у Росії і про підвищення об’ємів експорту, а ми розуміємо чудово за рахунок чого це підвищення об’ємів експорту відбувається з цієї країни. Потрібно, дійсно, доводити, тому ось ця доказова база щодо того, щоб було доведено дійсно, що це зерно українське, така аналітично-наукова робота навіть, вона ведеться не лише нами, а й нашими партнерами. І Великою Британією, і іншими країнами, які допомагають нам в тому, щоб фіксувати всі ці злочини, для того, щоб, дійсно, як ми завжди говоримо, щоб зробити так, щоб Росія за це заплатила", - сказала Ольга Трофімцева.