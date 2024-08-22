Росіяни вивозять українське зерно з ТОТ до Ірану, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами ЦНС, РФ налагодила новий логістичний маршрут. Через нього росіяни вивозять українську аграрну продукцію потягами з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.

"Водночас в Кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - додають у повідомленні.