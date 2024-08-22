Росіяни вивозять українське зерно з ТОТ до Ірану, - Спротив
Російські загарбники вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану через новий логістичних маршрут
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За словами ЦНС, РФ налагодила новий логістичний маршрут. Через нього росіяни вивозять українську аграрну продукцію потягами з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.
"Водночас в Кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - додають у повідомленні.
- 14 серпня стало відомо, що з початку 2024 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій Запорізької області близько пів мільйона тонн зерна та планують вкрасти ще 200 тис.
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