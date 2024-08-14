РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров
З початку 2024 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій Запорізької області близько пів мільйона тонн зерна та планують вкрасти ще 200 тис.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Цьогоріч з області було вивезено близько пів мільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт. Планують вивезти ще 200 тисяч тонн", – розповів він.
Федоров зазначив, що окупанти вивозять зернові та технічні культури з ТОТ регіону в Крим і на територію РФ, після чого експортують.
За його словами, на початку повномасштабної війни в Запорізькій області оброблялися 1,8 млн га ріллі. Наразі 1,4 млн га з них (80%) є під окупацією чи в зоні активних бойових дій.
"Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації склали понад 7 млрд грн", - додав Федоров.
- 18 липня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують українських фермерів працювати на себе, а також примусово відбирають зерно за низькими цінами.
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