РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Цьогоріч з області було вивезено близько пів мільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт. Планують вивезти ще 200 тисяч тонн", – розповів він.

Федоров зазначив, що окупанти вивозять зернові та технічні культури з ТОТ регіону в Крим і на територію РФ, після чого експортують.

За його словами, на початку повномасштабної війни в Запорізькій області оброблялися 1,8 млн га ріллі. Наразі 1,4 млн га з них (80%) є під окупацією чи в зоні активних бойових дій.

"Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації склали понад 7 млрд грн", - додав Федоров.