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Головна Економіка Польські фермери планують тимчасово розблокувати ПП "Краківець", - ДПСУ

Польські фермери планують тимчасово розблокувати ПП "Краківець", - ДПСУ

9 березня, 2024 субота
10:46
Економіка Прикордонний пункті пропуску "Краківець-Корчова"

Держприкордонслужба каже, що польські фермери начебто планують тимчасово розблокувати ПП "Краківець" на українсько-польському кордоні

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Нам повідомили, це може тривати десь до 13 (березня, - ред.). Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", будемо бачити", - заявив він.

Демченко поінформував, що станом на ранок 9 березня приблизно 2,3 тис. вантажівок перебувають в чергах за всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють проїзд або блокують дороги.

"Найбільш складна ситуація навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині". Фактично там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", - зауважив Демченко.

За його словами, за минулу добу, 8 березня, у бік України через "Ягодин" в'їхали близько 70 вантажівок, через "Шегині" — близько 20.

Демченко додав, що фермери не блокують проїзд інших видів транспорту, окрім вантажів, тому легкові автомобілі та гуманітарна допомога проїжджає на український кордон.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

Теги:
Україна
Польща
транспорт
фермери
аграрії
Блокування кордону
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