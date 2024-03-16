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Польські протестувальники продовжують блокувати та ускладнювати рух по п'яти напрямках, - ДПСУ

16 березня, 2024 субота
16:12
Економіка блокування кордону, Польща

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що на напрямках до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині" польські фермери затримують рух вантажівок, а на напрямку "Краківець" найбільша черга з усіх напрямків

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ситуація по кожному з пунктів пропуску змінюється, то у трохи кращий бік, то у трохи гірший, бо польські протестувальники постійно змінюють свої побажання щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів. Однак за останні дні незмінним залишається те, що вони такі дії вчиняють на п'яти напрямках. Якщо говорити про напрямки пунктів пропуску з українського боку, то це "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині". В ніч з 8 на 9 березня, коли протестувальники розблокували рух у напрямку "Краківця", ми мали інформацію про поновлення протестів з 13 березня, і, на щастя, цих дій не відбулося і по пункту пропуску "Краківець" рух залишається інтенсивний в обох напрямках", - розказав Андрій Демченко.

За його словами, польські фермери блокують рух тільки для вантажних транспортних засобів, інші категорії транспорту по всіх напрямках їдуть вільно, а це і легкові автомобілі, і автобуси. Блокування відбувається виключно для вантажівок, які планують перетин кордону в обох напрямках.

"По п'яти напрямках, де продовжується блокування руху, ми відмічаємо, що протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу через "Ягодин" та "Рава-Руську". Можна сказати, що також не пропускають і по пункту пропуску "Шегині", бо за минулу добу перетнули кордон тільки три вантажівки. У напрямку "Устилуг" та "Угринів" раніше блокували повністю рух для вантажівок у бік Польщі, зараз пропускають 1-2 вантажівки на годину. Складність відмічаємо перетину кордону з Польщі в Україну у напрямку "Ягодин" і "Шегині". По пункту пропуску "Ягодин" з Польщі в Україну перетнули кордон десь 120 вантажівок, а по "Шегині" – приблизно 40", - зауважив розказав речник Державної прикордонної служби України.

Демченко додав, що станом на ранок 16 березня на цих п'яти напрямках у чергах перебувало трохи понад 1000 вантажних транспортних засобів. На напрямку "Краківець" найбільша черга з усіх напрямків, там близько 600 вантажівок очікують на можливість перетину кордону у бік України.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Заголом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

13 березня польські протестувальники оголосили про поновлення блокади вантажівок перед КПП "Корчова - Краківець".

Рух вантажівок у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець". Натомість заблокованими залишаються "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".

Теги:
Суспільство
Україна
Польща
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