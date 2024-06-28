Понад $2 млрд: МВФ виділив Україні новий транш, - Reuters
Міжнародний валютний фонд (МВФ) 28 червня підтримав виділення Україні нового траншу у розмірі $2,2 млрд.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що рішення було прийнято після четвертого перегляду кредитної програми на чотири роки фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 мільярда доларів.
За даними Reuters, у звіті МВФ сказано, що результати діяльності України за програмою фінансування залишаються високими попри складні умови.
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