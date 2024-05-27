Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні
25 червня у Києві MRKTNG-марафон об’єднає маркетологів, креативників, піарників, комунікаційних, медіа- та диджитал-фахівців для обміну перевіреними практиками. Головна тема цьогорічного заходу — брендинг надможливостей. Понад 20 лідерів індустрії допоможуть прокачати мистецтво того, як "робити з лимонів лимонад" — всупереч обставинам запускати кампанії, що вражають увесь світ
Еспресо - інформаційний партнер події.
Серед спікерів MRKTNG-марафону:
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Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку
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Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта)
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Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник із пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці
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Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture
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Тетяна Парфільєва, співзасновниця та креативна директорка CHER’17
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Іван Кришталь, співзасновник та CEO CHER’17
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Анна Давиденко, PR-агентка та celebrity marketing manager
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Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research
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Катерина Співакова, керівник департаменту комунікацій, PR та GR Kernel
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та 10+ інших спікерів.
Ви дізнаєтеся:
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Правила "маркетингу" війни.
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Як зробити ваш продукт чи сервіс безбар’єрним.
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Як за допомогою креативу залучати важкодоступні групи стейкхолдерів.
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Як запускати кампанії з мільйонним охопленням з обмеженим бюджетом.
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Інструменти для створення більш ефективних та впливових соціальних проєктів.
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Стратегії та канали просування, які підійдуть саме вашому бренду.
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Лайфхаки використання ШІ у маркетингу, які підвищать якість креативу, а не зроблять його шаблонним.
Окрім насиченої навчальної програми, MRKTNG-марафон — це унікальна можливість для нетворкінгу та обміну ідеями з понад 300 колегами з індустрії. Захід традиційно збирає найактивніших та найпрогресивніших фахівців галузі, тож це чудова нагода завести знайомства та знайти партнерів для майбутніх проєктів.
Також під час MRKTNG-марафону відбудеться нагородження переможців конкурсу маркетингових проєктів X-RAY Marketing Awards. Учасники першими дізнаються кейси переможців та зможуть надихнутися креативними ідеями.
З міркувань безпеки місце проведення марафону повідомлять учасникам напередодні заходу.
Подробиці та реєстрація: https://mrktng.mmr.ua/
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