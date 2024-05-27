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Пресреліз

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні 

27 травня, 2024 понедiлок
14:24
Економіка МRKTNG марафон

25 червня у Києві MRKTNG-марафон об’єднає маркетологів, креативників, піарників, комунікаційних, медіа- та диджитал-фахівців для обміну перевіреними практиками. Головна тема цьогорічного заходу — брендинг надможливостей. Понад 20 лідерів індустрії допоможуть прокачати мистецтво того, як "робити з лимонів лимонад" — всупереч обставинам запускати кампанії, що вражають увесь світ

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер події.

Серед спікерів MRKTNG-марафону:

 

  • Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку

  • Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта)

  • Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник із пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці

  • Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture

  • Тетяна Парфільєва, співзасновниця та креативна директорка CHER’17

  • Іван Кришталь, співзасновник та CEO CHER’17

  • Анна Давиденко, PR-агентка та celebrity marketing manager

  • Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research

  • Катерина Співакова, керівник департаменту комунікацій, PR та GR Kernel

  • та 10+ інших спікерів.

Ви дізнаєтеся:

  • Правила "маркетингу" війни. 

  • Як зробити ваш продукт чи сервіс безбар’єрним.

  • Як за допомогою креативу залучати важкодоступні групи стейкхолдерів.

  • Як запускати кампанії з мільйонним охопленням з обмеженим бюджетом.

  • Інструменти для створення більш ефективних та впливових соціальних проєктів.

  • Стратегії та канали просування, які підійдуть саме вашому бренду.

  • Лайфхаки використання ШІ у маркетингу, які підвищать якість креативу, а не зроблять його шаблонним.

Окрім насиченої навчальної програми, MRKTNG-марафон — це унікальна можливість для нетворкінгу та обміну ідеями з понад 300 колегами з індустрії. Захід традиційно збирає найактивніших та найпрогресивніших фахівців галузі, тож це чудова нагода завести знайомства та знайти партнерів для майбутніх проєктів.

Також під час MRKTNG-марафону відбудеться нагородження переможців конкурсу маркетингових проєктів X-RAY Marketing Awards. Учасники першими дізнаються кейси переможців та зможуть надихнутися креативними ідеями.  

З міркувань безпеки місце проведення марафону повідомлять учасникам напередодні заходу. 

Подробиці та реєстрація: https://mrktng.mmr.ua/ 

Теги:
новини Києва
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