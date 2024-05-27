Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні 

Еспресо - інформаційний партнер події.

Серед спікерів MRKTNG-марафону:

Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку

Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта)

Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник із пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці

Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка UAGENCY, директорка з комунікацій UFuture

Тетяна Парфільєва, співзасновниця та креативна директорка CHER’17

Іван Кришталь, співзасновник та CEO CHER’17

Анна Давиденко, PR-агентка та celebrity marketing manager

Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research

Катерина Співакова, керівник департаменту комунікацій, PR та GR Kernel

та 10+ інших спікерів.

Ви дізнаєтеся:

Правила "маркетингу" війни.

Як зробити ваш продукт чи сервіс безбар’єрним.

Як за допомогою креативу залучати важкодоступні групи стейкхолдерів.

Як запускати кампанії з мільйонним охопленням з обмеженим бюджетом.

Інструменти для створення більш ефективних та впливових соціальних проєктів.

Стратегії та канали просування, які підійдуть саме вашому бренду.

Лайфхаки використання ШІ у маркетингу, які підвищать якість креативу, а не зроблять його шаблонним.

Окрім насиченої навчальної програми, MRKTNG-марафон — це унікальна можливість для нетворкінгу та обміну ідеями з понад 300 колегами з індустрії. Захід традиційно збирає найактивніших та найпрогресивніших фахівців галузі, тож це чудова нагода завести знайомства та знайти партнерів для майбутніх проєктів.

Також під час MRKTNG-марафону відбудеться нагородження переможців конкурсу маркетингових проєктів X-RAY Marketing Awards. Учасники першими дізнаються кейси переможців та зможуть надихнутися креативними ідеями.

З міркувань безпеки місце проведення марафону повідомлять учасникам напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація: https://mrktng.mmr.ua/