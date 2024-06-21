"Потрібна система верховенства права та працюючі правоохоронні органи": директорка ЄБА Деревʼянко про ідею "клубу білого бізнесу"
Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Деревʼянко вважає, що замість того, щоб створювати "клуб білого бізнесу", держава має створити належну систему верховенства права та правоохоронних органів
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Європейська Бізнес Асоціація представляє компанії, які потенційно можуть стати учасниками "клубу білого бізнесу". Втім, в межах асоціації в нас різне ставлення до цієї ідеї. І настільки я розумію, податковий комітет Верховної Ради пропонував не подавати цей законопроєкт. Оскільки дійсно є побоювання, що через цю ідею можуть створюватись певні касти бізнесу та спеціальні умови, щоб потрапити до цього "клубу", - пояснила Деревʼянко.
За словами експертки, держава має створити умови для того, щоб бізнес працював прозоро.
"В нас часто в державі робиться дуже багато конструкцій, замість того, щоб дивитись в саму суть. Мені здається, що потрібно просто побудувати систему верховенства права та правоохоронну систему. Це можна зробити так, щоб потім не створювати жодні "клуби білого бізнесу". Оскільки за таких умов в нас переважна більшість бізнесу буде працювати прозоро і відповідно до закону. Держава має створити умови, щоб було легко й приємно платити кошти до бюджету", - додала вона.
- 12 березня нардеп від "Слуги Народу", голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев розробив законопроєкт, яким запропонував створити в Україні "клуб білого бізнесу"
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