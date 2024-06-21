"Потрібна система верховенства права та працюючі правоохоронні органи": директорка ЄБА Деревʼянко про ідею "клубу білого бізнесу"

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Європейська Бізнес Асоціація представляє компанії, які потенційно можуть стати учасниками "клубу білого бізнесу". Втім, в межах асоціації в нас різне ставлення до цієї ідеї. І настільки я розумію, податковий комітет Верховної Ради пропонував не подавати цей законопроєкт. Оскільки дійсно є побоювання, що через цю ідею можуть створюватись певні касти бізнесу та спеціальні умови, щоб потрапити до цього "клубу", - пояснила Деревʼянко.

За словами експертки, держава має створити умови для того, щоб бізнес працював прозоро.

"В нас часто в державі робиться дуже багато конструкцій, замість того, щоб дивитись в саму суть. Мені здається, що потрібно просто побудувати систему верховенства права та правоохоронну систему. Це можна зробити так, щоб потім не створювати жодні "клуби білого бізнесу". Оскільки за таких умов в нас переважна більшість бізнесу буде працювати прозоро і відповідно до закону. Держава має створити умови, щоб було легко й приємно платити кошти до бюджету", - додала вона.