"Прихильник злотого": очільник мінфіну Польщі виступив проти переходу країни на євро
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський не вважає доцільною відмову від національної валюти й приєднання країни до єврозони на даному етапі
Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.
На переконання міністра, завдяки збереженню злотого як національної валюти Польщі вдається пом'якшувати вплив глобальних економічних потрясінь.
"У моменти, коли у світовій економіці проблеми, злотий втрачає вартість, завдяки чому польський експорт починає швидко зростати. Завдяки цьому, серед іншого, ми уникли рецесії під час сильної фінансової кризи, тому злотий відіграє дуже важливу роль в польській економіці... Я взагалі прихильник злотого", – сказав Доманський.
На його думку, країни без євро розвиваються краще, ніж ті, що приєдналися до єврозони. Тому дискусії про відмову від нацвалюти наразі не ведуться.
За умовами Договору про приєднання до ЄС Польща має з часом перейти на єдину європейську валюту. Поки що дати переходу на євро в Польщі немає. Перехід на євро потребує схвалення щонайменше двох третин сейму для внесення поправок до конституції, які змінюють офіційну валюту.
- Хорватія з 1 січня 2023 року увійшла до єврозони.
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