ПриватБанк розширив доставку карток за кордон: додав до переліку ще три країни
ПриватБанк розширив перелік країн, у які надсилатиме українцям замовлені ними картки. Тепер ця послуга доступна для тих, хто живе в Іспанії, Франції та Угорщині
Про це поінформувала пресслужба державного банку.
"ПриватБанк розширює мапу доставки карток - відтепер клієнти ПриватБанку можуть відкрити нову картку ПриватБанку чи перевипустити чинну у Приват24 та отримати фізичну картку через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині", - йдеться у повідомленні.
Таким чином українці можуть замовити картку вже в 14 країн:
- Польща;
- Молдова;
- Литва;
- Німеччина;
- Чехія;
- Румунія;
- Естонія;
- Латвія;
- Італія;
- Словаччина;
- Великобританія;
- Іспанія;
- Франція;
- Угорщина.
"ПриватБанк уже доставив своїм клієнтам Новою Поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 тис. карток за кордон. На сьогодні кожна п'ята з перевипущених клієнтами карток замовляється із доставкою", - повідомила пресслужба банку.
Там нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговій мережі та зняття готівки.
"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 чи замовити пластикову картку з доставкою", - резюмували в пресслужбі.
- Раніше у ПриватБанку повідомляли, що за шість місяців 2024 року українці оплатили картками 1,6 млрд покупок, що на третину більше, ніж торік.
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