ПриватБанк розширив доставку карток за кордон: додав до переліку ще три країни

Про це поінформувала пресслужба державного банку.

"ПриватБанк розширює мапу доставки карток - відтепер клієнти ПриватБанку можуть відкрити нову картку ПриватБанку чи перевипустити чинну у Приват24 та отримати фізичну картку через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині", - йдеться у повідомленні.

Таким чином українці можуть замовити картку вже в 14 країн:

Польща;

Молдова;

Литва;

Німеччина;

Чехія;

Румунія;

Естонія;

Латвія;

Італія;

Словаччина;

Великобританія;

Іспанія;

Франція;

Угорщина.

"ПриватБанк уже доставив своїм клієнтам Новою Поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 тис. карток за кордон. На сьогодні кожна п'ята з перевипущених клієнтами карток замовляється із доставкою", - повідомила пресслужба банку.



Там нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговій мережі та зняття готівки.

"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 чи замовити пластикову картку з доставкою", - резюмували в пресслужбі.