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ПриватБанк розширив перелік країн, у які безоплатно доставлятиме картки

Юлія Юліна
19 вересня, 2024 четвер
15:46
Економіка ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему

ПриватБанк розширив перелік країн, у які безоплатно надсилатиме українцям замовлені ними картки. До списку додали ще вісім держав

Зміст

Про це повідомила пресслужба банку.

Так, у переліку країн, куди Укрпошта доставлятиме картки ПриватБанку, – Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція. До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною для всіх клієнтів, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

Наразі доставка карток можлива по всій Україні та в 17 країн світу.

Щоб замовити нову чи перевипустити чинну картку ПриватБанку, потрібно оформити заявку у Приват24.

"Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню "Усі картки" замовте її доставку", – пояснили у пресслужбі банку.

Там нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговій мережі та зняття готівки.

"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном", - резюмували у пресслужбі.

  • Раніше цього місяця ПриватБанк поінформував про можливість отримати фізичну картку через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині.
Теги:
Новини
Україна
Приватбанк
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