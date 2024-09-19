ПриватБанк розширив перелік країн, у які безоплатно доставлятиме картки
ПриватБанк розширив перелік країн, у які безоплатно надсилатиме українцям замовлені ними картки. До списку додали ще вісім держав
Про це повідомила пресслужба банку.
Так, у переліку країн, куди Укрпошта доставлятиме картки ПриватБанку, – Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція. До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною для всіх клієнтів, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.
Наразі доставка карток можлива по всій Україні та в 17 країн світу.
Щоб замовити нову чи перевипустити чинну картку ПриватБанку, потрібно оформити заявку у Приват24.
"Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню "Усі картки" замовте її доставку", – пояснили у пресслужбі банку.
Там нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговій мережі та зняття готівки.
"За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном", - резюмували у пресслужбі.
- Раніше цього місяця ПриватБанк поінформував про можливість отримати фізичну картку через кур'єра Нової Пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині.
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