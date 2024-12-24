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Головна Економіка ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки

ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки

Юлія Юліна
24 грудня, 2024 вiвторок
12:03
Економіка ПриватБанк

На період зимових свят ПриватБанк знижує вдвічі тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу

Зміст

Про це повідомила пресслужба банку.

Там пояснили, що прагнуть зробити для українців більш доступними сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких і рідних по всьому світу.

Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 із валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або сайт Приват24 в меню "Переказ на картку". Для цього потрібно обрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

"Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку", - нагадали у пресслужбі.

Теги:
Новини
Україна
Приватбанк
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