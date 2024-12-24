ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки

Про це повідомила пресслужба банку.

Там пояснили, що прагнуть зробити для українців більш доступними сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких і рідних по всьому світу.

Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 із валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або сайт Приват24 в меню "Переказ на картку". Для цього потрібно обрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

"Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку", - нагадали у пресслужбі.