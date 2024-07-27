Про зарплати військовим треба було думати ще в березні, - економіст Несходовський

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Пані Підласа заявила, що вже у вересні в нас не буде коштів для заробітної плати нашим військовим. Я вважаю, що це трішки маніпулятивна заява. Також цікаво, як так вийшло, що вже скоро серпень, в наше керівництво виявляє, що в нас не вистачає коштів на виплати нашим військовим. Де ви були в березні-квітні цього року? Про це точно треба було говорити й вирішувати ще тоді. Зараз вноситься законопроєкт про підвищення податків, на обговорення якого виділяється лише місяць і далі просто шантажують людей й нардепів про те, що потрібно терміново прийняти цей законопроєкт. На мою думку, це спекуляція уряду і міністерства фінансів", - вважає Несходовський.

Економіст пояснив, що проблему з виплатами військовим можна вирішити.

"Якщо цей законопроєкт буде розглянуто, то це будуть залучені кошти. Якщо це залучені кошти, то з 500 млрд грн в них 340 млрд буде для виплат військовим. Виходить, що 340 млрд грн буде для виплат військовим. Тобто, проблема може бути знята", - додав він.