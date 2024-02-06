Програма компенсації аграріям вартості сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць, - Свириденко
Реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки й обладнання вітчизняного виробництва допоможе створити приблизно 9 тис. нових робочих місць та залучити до держбюджету 1,5 млрд грн додаткових податків
Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Черкасах, повідомляє Мінекономіки.
"Ми прагнемо створити умови для розвитку бізнесу. На це спрямована ціла низка програм, які реалізуються сьогодні в Україні. Наприклад, на програму компенсації 25% коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва в держбюджет цього року закладено 1 млрд гривень. За підрахунками, коштів вистачить для підтримки приблизно чотирьох тисяч заявок. Свого часу ця програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали. Ми маємо сподівання цей результат перевершити", - сказала Свириденко.
В установі зауважили, до початку повномасштабної війни вартість вітчизняної техніки та обладнання майже 200 виробників сільгосптехніки та 17 тис. позицій техніки й різного обладнання частково компенсувалася коштом бюджету, адже входили до відповідного переліку.
Мінекономіки планує найближчим часом оголосити подання оновлених заявок виробників. Очікується, що перелік після оновлення міститиме сотні виробників.
- 23 січня кандидат економічних наук Іван Ус повідомив, що Україна, попри війну, залишається лідером у частці світового експорту окремих продуктів сільського господарства.
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