РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP

Про це пише Associated Press.

Ця угода передбачає використання прибутків від спільних нафтогазових підприємств для оплати оборонних контрактів, оминаючи прямі грошові перекази через глобальну банківську систему.

Згідно зі схемою, Ханой закуповує в Москви озброєння — від винищувачів до кораблів — у кредит, а погашає його часткою прибутків від спільної нафтової компанії Rusvietpetro, що працює в Сибіру.

Кошти надходять безпосередньо в Росію, уникаючи при цьому транзакцій через глобальну мережу SWIFT, контрольовану США та західними державами. Залишок прибутків переводиться російській держкомпанії "Зарубежнефть", яка через свої проєкти у В’єтнамі компенсує цю суму місцевій корпорації PVN.

Державний департамент США відмовився коментувати конкретно документи або план платежів, розроблений для обходу американських санкцій, переадресувавши коментарі в'єтнамському уряду, однак повторив, що "наші санкції залишаються в силі".

"Ті, хто бере участь у певних операціях або діяльності з суб'єктами та особами, що підпадають під санкції, можуть наражатися на ризик санкцій або підлягати заходам примусового виконання", — йдеться в заяві Державного департаменту США.

Двоє західних дипломатів, які працюють у Ханої, заявили, що давно підозрювали В'єтнам і Росію в існуванні таємної угоди про оплату великих військових контрактів, хоча деталі угоди, викладені в документах, отриманих AP, були для них новими.