РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
Російська армія в ніч на 29 жовтня завдала удару по енергообʼєкту ДТЕК в Одеській області. Внаслідок цього 26,9 тис. будівель – без світла
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Наразі енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. Світло повернули 7 тис. родин, однак 26,9 тис. будівель ще залишаються без електрики.
"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – додали в ДТЕК.
- Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів активізувати допомогу Україні, зокрема у сфері енергетики, напередодні складного зимового періоду.
