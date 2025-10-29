Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Олексій Кучеренко

"Ключовим питанням сьогодні залишається те, чи буде взимку в домівках українців тепло. Зараз багато експертів по етерах лякають українців, що тепла не буде і ми всі замерзнемо. Ризик втрати тепла, якщо брати всі комунальні послуги, сьогодні найменший. Адже, газ розподіляється під землею магістралями та мережами середнього та низького тиску. Там є свої розподільчі пристрої, зрозуміло, що вони вразливі, але їх не так і легко вразити. Тому, наявність газу в нас буде. Ця паніка, що обсягів не вистачає, скажу так, що звісно б краще було б якби цих запасів було більше. Втім, ситуації, коли газу не буде взагалі неможлива", - пояснив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що окрім видобутку власного газу, Україна може імпортувати енергоносії з Європи. з кожною сусідньою країною Україна має конектори для імпорту газу з ЄС.

"Можливо в якихось регіонах не буде вистачати тиску, якщо там прилетить саме по газовій інфраструктурі. Однак, говорити про глобальну катастрофу з газом в Україні я б категорично не став. Тим більше ми щодня видобуваємо понад 40 млн куб. газу. Так, залежно від ворожих ударів ці цифри можуть різнитись. Також ми зі сховищ беремо газ, але чим ближче до кінця зими, тим менше газу у цих сховищах. Не забуваємо й про імпорт газу. На щастя, сьогодні є конектори по всьому кордону з усіма країнами. Тобто, ми можемо імпортувати європейський газ, питання лише в ціні", - додав він.