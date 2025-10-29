Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
Ексклюзив

Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко

Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
09:22
Економіка підземне сховище газу

Україні не загрожує глобальна катастрофа з газом під час опалювального сезону, можливі проблеми з тиском в окремих регіонах, але тепло буде протягом всієї зими

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Олексій Кучеренко

"Ключовим питанням сьогодні залишається те, чи буде взимку в домівках українців тепло. Зараз багато експертів по етерах лякають українців, що тепла не буде і ми всі замерзнемо. Ризик втрати тепла, якщо брати всі комунальні послуги, сьогодні найменший. Адже, газ розподіляється під землею магістралями та мережами середнього та низького тиску. Там є свої розподільчі пристрої, зрозуміло, що вони вразливі, але їх не так і легко вразити. Тому, наявність газу в нас буде. Ця паніка, що обсягів не вистачає, скажу так, що звісно б краще було б якби цих запасів було більше. Втім, ситуації, коли газу не буде взагалі неможлива", - пояснив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що окрім видобутку власного газу, Україна може імпортувати енергоносії з Європи. з кожною сусідньою країною Україна має конектори для імпорту газу з ЄС.

"Можливо в якихось регіонах не буде вистачати тиску, якщо там прилетить саме по газовій інфраструктурі. Однак, говорити про глобальну катастрофу з газом в Україні я б категорично не став. Тим більше ми щодня видобуваємо понад 40 млн куб. газу. Так, залежно від ворожих ударів ці цифри можуть різнитись. Також ми зі сховищ беремо газ, але чим ближче до кінця зими, тим менше газу у цих сховищах. Не забуваємо й про імпорт газу. На щастя, сьогодні є конектори по всьому кордону з усіма країнами. Тобто, ми можемо імпортувати європейський газ, питання лише в ціні", - додав він.

  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт опалювального сезону від 28 жовтня. За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація в енергетиці стабільна, а держава готова до зими
Теги:
Україна
газ
газопровід
опалювальний сезон
Читайте також:
USS Abraham Lincoln
Автор Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
Київ
+7.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.79
    Купівля 41.79
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 48.64
    Продаж 49.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
10:36
Ексклюзив
У львівському підрозділі БпЛА "Тінь Лева" оголосили набір добровольців
Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
10:08
Метт Вітакер
Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер
10:07
Оновлено
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
10:01
OPINION
Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу
09:35
Оновлено
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру
09:31
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
09:02
енергетика
РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:00
Огляд
вибори у Нідерландах
Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
22:06
війна
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV