"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає РБК-Україна.

Опалювальний сезон

За словами глави держави, ситуація в енергосистемі загалом стабільна, хоча в окремих регіонах тривають відновлювальні роботи.

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", - зазначив Зеленський.

Ситуація в енергетиці

Президент запевнив, що Україна входить у зиму з реалістичною оцінкою ризиків і готовністю оперативно відновлювати енергетичну інфраструктуру у разі нових атак.

"Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є", - наголосив Зеленський.

Міжнародна допомога

Президент також зауважив, що в Україні відновили постачання деяких дефіцитних ракет для систем ППО, що дозволить ефективніше перехоплювати ворожі цілі та зменшити втрати.

"Це постійна боротьба — ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо", – додав він.

Крім того, за словами Зеленського, Україна нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - підкреслив він.

За його словами, подібні домовленості обговорюються також із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і представниками Нідерландів.

Забезпечення газом

Президент окремо зупинився на питанні газу, зазначивши, що Україна вже забезпечила 70% необхідного фінансування для імпорту палива.

"Газ — це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ — це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", - підсумував Зеленський.