"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження
Президент України Володимир оголосив про старт опалювального сезону від 28 жовтня. За його словами, ситуація в енергетиці стабільна, а держава готова до зими
Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає РБК-Україна.
Опалювальний сезон
За словами глави держави, ситуація в енергосистемі загалом стабільна, хоча в окремих регіонах тривають відновлювальні роботи.
"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", - зазначив Зеленський.
Ситуація в енергетиці
Президент запевнив, що Україна входить у зиму з реалістичною оцінкою ризиків і готовністю оперативно відновлювати енергетичну інфраструктуру у разі нових атак.
"Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є", - наголосив Зеленський.
Міжнародна допомога
Президент також зауважив, що в Україні відновили постачання деяких дефіцитних ракет для систем ППО, що дозволить ефективніше перехоплювати ворожі цілі та зменшити втрати.
"Це постійна боротьба — ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо", – додав він.
Крім того, за словами Зеленського, Україна нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.
"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - підкреслив він.
За його словами, подібні домовленості обговорюються також із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і представниками Нідерландів.
Забезпечення газом
Президент окремо зупинився на питанні газу, зазначивши, що Україна вже забезпечила 70% необхідного фінансування для імпорту палива.
"Газ — це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ — це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", - підсумував Зеленський.
- Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу у період опалювального сезону.
