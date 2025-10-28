Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка "В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження

"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження

Марія Науменко
28 жовтня, 2025 вiвторок
11:17
Економіка опалення

Президент України Володимир оголосив про старт опалювального сезону від 28 жовтня. За його словами, ситуація в енергетиці стабільна, а держава готова до зими

Зміст

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає РБК-Україна.

Опалювальний сезон

За словами глави держави, ситуація в енергосистемі загалом стабільна, хоча в окремих регіонах тривають відновлювальні роботи. 

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", -  зазначив Зеленський.

Читайте також: У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб

Ситуація в енергетиці

Президент запевнив, що Україна входить у зиму з реалістичною оцінкою ризиків і готовністю оперативно відновлювати енергетичну інфраструктуру у разі нових атак.

"Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников

Міжнародна допомога

Президент також зауважив, що в Україні  відновили постачання деяких дефіцитних ракет для систем ППО, що дозволить ефективніше перехоплювати ворожі цілі та зменшити втрати.

"Це постійна боротьба — ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо", – додав він.

Крім того, за словами Зеленського, Україна нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - підкреслив він.

За його словами, подібні домовленості обговорюються також із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і представниками Нідерландів.

Забезпечення газом

Президент окремо зупинився на питанні газу, зазначивши, що Україна вже забезпечила 70% необхідного фінансування для імпорту палива.

"Газ — це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ — це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", - підсумував Зеленський.

  • Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу у період опалювального сезону.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
опалювальний сезон
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкоземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
08:00
OPINION
То що буде з гривнею?
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
22:04
Ексклюзив
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
22:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа
22:00
Литва білорусь кордон
Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору
21:25
Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич (ліворуч)
Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
Більше новин
