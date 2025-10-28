У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб

Про це поінформував очільник МВА Сергій Кривошеєнко.

"Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб – це технічна вимога, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель", – акцентував він.

За словами Кривошеєнка, теплопостачання в Сумах подають за графіком, і системи працюють стабільно попри безпекову ситуацію.

"Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону", – наголосив керівник МВА.