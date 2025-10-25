Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
Ексклюзив

Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников

Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
19:42
Війна з Росією Київ без світла, блекаут

Ударами по обʼєктах української енергетичної системи росіяни можуть влаштувати певні труднощі, втім, повного блекауту в Україні не буде

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Путін повністю інакше переосмислив ситуацію. Замість того щоб домовлятись з українською владою після провального бліцкригу, він почав війну на виснаження. Він живе в цій логіці й кожного нового дня думає, що можливо ще один, два, три удари змусять Україну капітулювати", - пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що якби Україна не мала атомних електростанцій, ситуація була б набагато гіршою. Росіяни можуть влаштувати певні труднощі в енергетичній системі України, але влаштувати повний блекаут їм просто вдасться.

"Річ у тому, що всі ці російські удари, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України, абсолютно безперспективні. Чи можливий енергетичний колапс в Україні внаслідок російських атак? Звичайно, можуть бути труднощі, можуть бути відключення електрики. Втім, Україна є країною атомних електростанцій. І, як бачите, росіяни також усвідомлюють, що по АЕС чи розподільчих станціях, які знаходяться поруч з ними, бити не бажано. Так, кілька ударів було, але це був швидше елемент шантажу. Від них можна чого хочеш очікувати, але там зовсім інший рівень захисту і знищити їх набагато важче. Тому, росіяни можуть створити труднощі й проблеми, втім, якби не було атомної енергетики, то це була б інша історія. З газом можуть бути, але не по всій країні. І таких прикладів можна наводити чимало, тому не зможуть росіяни добитись ситуації повного блекауту в Україні. Все це схоже на те, що відбувається і на фронті. Це такі зусилля з надією, що українці зрозуміють і капітулюють. В цього немає розумної перспективи", - підсумував він.

  • Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає,  що росіяни ударами по обʼєктах енергетичної системи хочуть влаштувати колапс системи в Україні до січня, а потім запустити ІПСО про те, що українська влада торгує електроенергією та газом
     
Теги:
Україна
Росія
тероризм
опалювальний сезон
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Володимир Кудрицький
Автор Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
21:37
Соціальні мережі, месенджери
Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram
21:24
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 25 жовтня
21:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Полісся" рознесло "Оболонь", "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
21:09
Ексклюзив
Віталій Портников
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
20:50
годинник
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час
20:44
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова
20:21
Дрон-перехоплювач OCTOPUS на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні (24.10.2025)
Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS
20:08
OPINION
"Гади", Кузьмінський і всі-всі-всі...
19:44
Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:58
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
18:06
Ексклюзив
Коаліція охочих
На жаль, на Заході не говорять про перемогу України над Росією, - британський політолог Кузьо
18:01
OPINION
У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті
17:48
Камала Гарріс
"Я ще не закінчила". Камала Гарріс готова знову балатуватися у президенти
17:43
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
У сучасній війні велика територія РФ вже не дає переваги, це більше недолік, - генерал армії США Кларк
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:16
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:30
санкції проти Росії
Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV