Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
Ударами по обʼєктах української енергетичної системи росіяни можуть влаштувати певні труднощі, втім, повного блекауту в Україні не буде
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
"Путін повністю інакше переосмислив ситуацію. Замість того щоб домовлятись з українською владою після провального бліцкригу, він почав війну на виснаження. Він живе в цій логіці й кожного нового дня думає, що можливо ще один, два, три удари змусять Україну капітулювати", - пояснив Портников.
Журналіст переконаний, що якби Україна не мала атомних електростанцій, ситуація була б набагато гіршою. Росіяни можуть влаштувати певні труднощі в енергетичній системі України, але влаштувати повний блекаут їм просто вдасться.
"Річ у тому, що всі ці російські удари, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України, абсолютно безперспективні. Чи можливий енергетичний колапс в Україні внаслідок російських атак? Звичайно, можуть бути труднощі, можуть бути відключення електрики. Втім, Україна є країною атомних електростанцій. І, як бачите, росіяни також усвідомлюють, що по АЕС чи розподільчих станціях, які знаходяться поруч з ними, бити не бажано. Так, кілька ударів було, але це був швидше елемент шантажу. Від них можна чого хочеш очікувати, але там зовсім інший рівень захисту і знищити їх набагато важче. Тому, росіяни можуть створити труднощі й проблеми, втім, якби не було атомної енергетики, то це була б інша історія. З газом можуть бути, але не по всій країні. І таких прикладів можна наводити чимало, тому не зможуть росіяни добитись ситуації повного блекауту в Україні. Все це схоже на те, що відбувається і на фронті. Це такі зусилля з надією, що українці зрозуміють і капітулюють. В цього немає розумної перспективи", - підсумував він.
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що росіяни ударами по обʼєктах енергетичної системи хочуть влаштувати колапс системи в Україні до січня, а потім запустити ІПСО про те, що українська влада торгує електроенергією та газом
- Біла Церква
