Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко

Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
18:58
Війна з Росією Енергетика, споживання електроенергії

Росіяни ударами по обʼєктах енергетичної системи хочуть влаштувати колапс системи в Україні до січня, а потім запустити ІПСО про те, що українська влада торгує електроенергією та газом

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Мені сьогодні цілком зрозуміла ціль російських атак по енергетичних обʼєктах України. Вони мають дві головні цілі. По-перше, знищити підстанції оператора системи передач компанії “Укренерго”, які звʼязують правий берег Дніпра з лівим. На лівому березі ми маємо менше потужності, оскільки, Запорізька АЕС та ТЕС знаходяться в окупації, а промислових обʼєктів більше. Всі ж 9 блоків інших АЕС у нас знаходяться на правобережжі. Тому вони хочуть атаками на підстанції “Укренерго” зруйнувати єдність нашої енергетичної системи й розділити її на дві частини. Одна частина буде профіцитним - західна, а інша - дефіцитною", - пояснив Омельченко.

Також, на думку експерта, росіяни мають на меті знищити обʼєкти головного енергоносія України. Саме тому, активно почали атакувати обʼєкти газовидобутку й ТЕЦ.

"По-друге, росіяни хочуть заморозити українців взимку. Саме тому ми бачимо систематичні атаки на головний енергоносій теплової енергії - газ. Постійні атаки, лише у жовтні росіяни вже атакували 7 разів по газовидобутку і по ТЕЦ. Насамперед київські ТЕЦ. Тобто, я гадаю, що ідея полягає в тому, щоб призвести до енергетичного колапсу в Україні десь на початку січня. Потім в середині січня рашисти запустять ІПСО про те, що начеб то українська влада продає на експорт електроенергію й газ, а українці замерзають", - додав він.

  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєркою Італії Джорджею Мелоні напередодні саміту Коаліції охочих. Зокрема, йшлося про посилення ППО й захист енергетики.
     
Україна
Росія
тероризм
опалювальний сезон
ракетний удар
Енергетика
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
19:10
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
18:06
Ексклюзив
Коаліція охочих
На жаль, на Заході не говорять про перемогу України над Росією, - британський політолог Кузьо
18:01
OPINION
У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті
17:48
Камала Гарріс
"Я ще не закінчила". Камала Гарріс готова знову балатуватися у президенти
17:43
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
У сучасній війні велика територія РФ вже не дає переваги, це більше недолік, - генерал армії США Кларк
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:16
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:30
санкції проти Росії
Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
Більше новин
