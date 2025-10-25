Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко

Таку думку в етері Еспресо висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Мені сьогодні цілком зрозуміла ціль російських атак по енергетичних обʼєктах України. Вони мають дві головні цілі. По-перше, знищити підстанції оператора системи передач компанії “Укренерго”, які звʼязують правий берег Дніпра з лівим. На лівому березі ми маємо менше потужності, оскільки, Запорізька АЕС та ТЕС знаходяться в окупації, а промислових обʼєктів більше. Всі ж 9 блоків інших АЕС у нас знаходяться на правобережжі. Тому вони хочуть атаками на підстанції “Укренерго” зруйнувати єдність нашої енергетичної системи й розділити її на дві частини. Одна частина буде профіцитним - західна, а інша - дефіцитною", - пояснив Омельченко.

Також, на думку експерта, росіяни мають на меті знищити обʼєкти головного енергоносія України. Саме тому, активно почали атакувати обʼєкти газовидобутку й ТЕЦ.

"По-друге, росіяни хочуть заморозити українців взимку. Саме тому ми бачимо систематичні атаки на головний енергоносій теплової енергії - газ. Постійні атаки, лише у жовтні росіяни вже атакували 7 разів по газовидобутку і по ТЕЦ. Насамперед київські ТЕЦ. Тобто, я гадаю, що ідея полягає в тому, щоб призвести до енергетичного колапсу в Україні десь на початку січня. Потім в середині січня рашисти запустять ІПСО про те, що начеб то українська влада продає на експорт електроенергію й газ, а українці замерзають", - додав він.