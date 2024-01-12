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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту

Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту

12 січня, 2024 п'ятниця
14:48
Економіка порт

Європейська комісія виділить €126 млн, аби підтримати інвестиції в румунські порти, які після початку повномасштабної війни Росії проти України зіткнулися зі збільшенням торгових потоків

Про це повідомляє Єврокомісія.

Таке рішення допоможе полегшити торгівлю України згідно з цілями плану дій ЄС "Шляхи солідарності".

"Ця схема, вартістю €126 млн, дасть змогу Румунії скоротити вузькі місця, що виникли через раптове збільшення кількості товарів, що прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Ця допомога дасть можливість портовим операторам обробляти та зберігати товари, тим самим зменшуючи блокаду, викликану війною Росії проти України. Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не створюючи при цьому надмірну конкуренцію на єдиному ринку", - заявила віцепрезидент Єврокомісії з конкурентної політики Маргрет Вестагер.

Відомо, що допомогу надаватимуть грантами розміром до €10 млн логістичним компаніям, які працюють у румунських портах, розташованих на східному кордоні ЄС (Констанца, Галац, Джурджу), у каналі Дунай - Чорне море (Поарта-Албеа, Мідія та Неводарі), Сулінському каналі або в портах-супутниках Констанци (Мідія та Мангалія).

У повідомленні зазначено, що Румунія повідомила Єврокомісію про свої плани підтримати компанії у своїх портах з метою інвестувати в додаткові вантажно-розвантажувальні або складські потужності для переробки товарів, які відхилилися від своїх торговельних маршрутів через російсько-українську війну. Схема з бюджетом €126 млн діятиме до 31 грудня 2024 року.

  • 16 вересня 2023 року віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт.
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Румунія
Єврокомісія
Війна з Росією
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