Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Через Констанцу – один із найбільших чорноморських портів і ключовий логістичний центр для українського агроекспорту – щомісяця транспортують понад мільйон тонн зерна з українських дунайських портів і спрямовують далі по світу. Проте ці обсяги планують збільшити вдвічі.

Як розповів Кубраков, під час зустрічі домовилися реалізувати протягом найближчих двох місяці два ключові рішення. Мова про організацію додаткових рейдових перевалок у порту Констанца та максимально ефективну роботу каналу Суліна – без довготривалого очікування суден на проходження.

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"Говоримо з партнерами про це впродовж останнього року і нарешті сьогодні дійшли згоди. Плануємо реалізувати обидва рішення вже впродовж найближчих двох місяців. Це win-win рішення як для Румунії, яка зароблятиме на транзиті суден, так і для України, яка отримає додаткові експортні можливості", – написав Кубраков.

Він додав, що під час перемовин у Румунії йшлося також про реконструкцію пункту пропуску "Рені – Джурджулешть – Галац". Це найшвидший шлях сполучення України та Румунії (порт Галац) через територію Молдови. Реалізація цього проєкту дасть змогу збільшити пропускну здатність майже вполовину.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

7 вересня Мінекономіки повідомило, що Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти та розвиватиме цей шлях, щоб розширити можливості транспортного коридору