Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт

Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт

16 вересня, 2023 субота
00:50
Економіка

У румунській Констанці під час зустрічі у форматі Румунія – США – Європейська Комісія – Україна за участі Молдови обговорили можливості збільшення обсягів експорту української агропродукції

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Через Констанцу – один із найбільших чорноморських портів і ключовий логістичний центр для українського агроекспорту – щомісяця транспортують понад мільйон тонн зерна з українських дунайських портів і спрямовують далі по світу. Проте ці обсяги планують збільшити вдвічі.

Як розповів Кубраков, під час зустрічі домовилися реалізувати протягом найближчих двох місяці  два ключові рішення. Мова про організацію додаткових рейдових перевалок у порту Констанца та максимально ефективну роботу каналу Суліна – без довготривалого очікування суден на проходження. 

Читайте також: Між польським ембарго та російськими атаками на порти: що буде з експортом українського збіжжя

"Говоримо з партнерами про це впродовж останнього року і нарешті сьогодні дійшли згоди. Плануємо реалізувати обидва рішення вже впродовж найближчих двох місяців. Це win-win рішення як для Румунії, яка зароблятиме на транзиті суден, так і для України, яка отримає додаткові експортні можливості", – написав Кубраков.

Він додав, що під час перемовин у Румунії йшлося також про реконструкцію пункту пропуску "Рені – Джурджулешть – Галац". Це найшвидший шлях сполучення України та Румунії (порт Галац) через територію Молдови. Реалізація цього проєкту дасть змогу збільшити пропускну здатність майже вполовину. 

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

7 вересня Мінекономіки повідомило, що Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти та розвиватиме цей шлях, щоб розширити можливості транспортного коридору

Україна
Румунія
Читайте також:
Хмельниччина
15 вересня, 2023 п'ятниця
Росія запустила ударні БПЛА: уламки ворожого дрона впали на Хмельниччині, є руйнування
Карта бойових дій Бахмут
14 вересня, 2023 четвер
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
поле, пшениця, зерно
15 вересня, 2023 п'ятниця
У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
01:52
Оксана Маркарова
США від початку повномасштабної війни в Україні ввели 50 пакетів санкцій проти РФ, - Маркарова
01:24
прапори України та США
США надали Україні 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою
00:56
війна з Росією, воєнні злочини РФ, депортація дітей, Гаага
Діти, яких Україна повернула після викрадення Росією, розповіли свої історії в Гаазі
00:28
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Депутат держдуми РФ заявив, що Росія воюватиме з усіма пострадянськими республіками
2023, п'ятниця
15 вересня
23:53
Ігор Коломойський
Коломойському обрали запобіжний захід у зв'язку з новою підозрою - заставу збільшили до понад 3,8 млрд грн
23:50
Оновлено
Зерно
Київ привітав рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на експорт українського зерна. Кілька країн заявили, що пролонгують ембарго
23:36
Полтавська міськрада закликала ВРУ і президента обмежити діяльність УПЦ МП на території України
23:29
Збірна України, футзал
Збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС з футзалу
23:22
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Військовий експерт Грабський відповів, чи загостриться конфлікт між Росією та НАТО, якщо Румунія збиватиме безпілотники
22:59
Школа
Директорка ліцею в Житомирі змушувала учнів носити форму: розпочали службове розслідування
22:52
Партизани. Ілюстрація
Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську, - рух АТЕШ
22:46
Аналітика
зерно, пшениця
Між польським ембарго та російськими атаками на порти: що буде з експортом українського збіжжя
22:07
Києво-Печерська лавра
ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою
22:02
Анатолій Шарій
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
21:59
танки Абрамс
Понад 10 танків Abrams найближчими днями надійдуть в Україну, - Данілов
21:53
Шуфрич
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
21:39
Володимир Зеленський
На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї
21:38
Оновлено
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
"Зоря" програла "Металісту 1925". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
21:21
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
"Путін має можливість затягнути війну": Чалий про перспективу співпраці РФ та Північної Кореї
21:13
Оновлено
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
У Білому домі підтвердили заплановану зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищення Чорноморського флоту РФ та просування ЗСУ біля Бахмута: воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:26
Українська бронетехніка: дії ДБР і ДАСУ мають ознаки диверсії проти ВПК України і можуть спричинити зупинку виробництва
20:17
людина спить
Вчені з Китаю пояснили, у чому може бути небезпека недосипання
20:06
Оновлено
Рамзан Кадиров
Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка
20:01
OPINION
Антон Швець
Хто нарахував Коломойському $440 мільярдів?
19:59
ЗСУ
Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки, - Генштаб
19:45
Огляд
Привиди у Венеції
До чого тут справжня королева Данїі: що подивитися на вихідні
19:41
Латвія
Сейм Латвії затвердив новий уряд
19:20
Румунія, прапор Румунії
"Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони
19:18
IRIS-T SLM
ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 569 дня війни: звільнення Андріївки та атака українських дронів по російському ракетному кораблю
18:49
Маріуполь
Росіяни в окупованому Маріуполі знищили усі дитячі відділення лікарень
18:35
На виїзді з Криму до РФ застрягли 750 автівок
18:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:05
TikTok
Європейський регулятор оштрафував TikTok на $368 млн: у чому причина
18:04
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка: справа Коломойського буде лакмусовим папірцем для влади щодо боротьби з корупцією
18:04
OPINION
Богдан Данилишин
До "зернового демаршу" Польщі можуть долучитися інші країни ЄС
17:59
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
"Є клуби, які чекають на нього", - журналіст The Athletic спрогнозував майбутнє Мудрика в разі провального сезону за "Челсі"
17:58
9-річний волонтер
Зібрав понад 3 млн грн для ЗСУ: 9-річного волонтера нагородили грамотою від Залужного
17:52
Оновлено
Росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал окупованої Нової Каховки: є загиблий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV