Сенат пропонує заборонити використовувати гроші США для виплати пенсій в Україні. У Раді пояснили, чи є ризики для пенсіонерів

Про це йдеться у тексті документа.

Нагадаємо, запропонований сенатом законопроєкт включає приблизно 60 млрд доларів на підтримку України у її війні проти Росії.

"Гроші, виділені на бюджетну підтримку, (...) не можуть використовуватися для відшкодування пенсій", – йдеться в тексті законопроєкту.

Що кажуть у Раді

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що це жодним чином не вплине на виплату пенсій, адже Україна здійснює їх із внутрішніх надходжень.

"Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду – це захищена стаття видатків державного бюджету, вони проплачуються практично одразу після військових видатків, тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалося", – цитує її LIGA.net.