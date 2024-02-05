Сенат пропонує заборонити використовувати гроші США для виплати пенсій в Україні. У Раді пояснили, чи є ризики для пенсіонерів
Якщо конгрес підтримає запропонований сенатом законопроєкт про додаткові асигнування, Україні можуть заборонити використовувати гроші США для виплати пенсій
Про це йдеться у тексті документа.
Нагадаємо, запропонований сенатом законопроєкт включає приблизно 60 млрд доларів на підтримку України у її війні проти Росії.
"Гроші, виділені на бюджетну підтримку, (...) не можуть використовуватися для відшкодування пенсій", – йдеться в тексті законопроєкту.
Що кажуть у Раді
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що це жодним чином не вплине на виплату пенсій, адже Україна здійснює їх із внутрішніх надходжень.
"Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду – це захищена стаття видатків державного бюджету, вони проплачуються практично одразу після військових видатків, тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалося", – цитує її LIGA.net.
- У грудні 2023 року очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, що Києву, можливо, доведеться затримати зарплати для 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо західна допомога не надійде. Пізніше вона уточнила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, але сподівається, що він не знадобиться, бо гроші надійдуть вчасно.
- Своєю чергою у Мінсоцполітики запевнили, що приводів для хвилювання у пенсіонерів немає.
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