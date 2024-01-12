"Шоколад - в РФ, пожертви - в Україну": виробник Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку
Німецький виробник знаменитих квадратних шоколадок описав свою "незвичайну бізнес-модель": продажі у Росії йдуть на гуманітарну допомогу українцям
Про це пише DW.
Зазначається, що постачання шоколаду Ritter Sport не порушують санкцій, які не поширюються на продукти харчування, але дуже шкодять іміджу компанії.
Щоб виправити репутацію, Ritter Sport уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які активно працюють в Україні. Журналісти зʼясували, що тисячі євро отримали пʼять німецьких організацій, які допомагають Україні та біженцям, зокрема Help із Бонна, Humedica та Ebersberger Förderverein Interplast.
"При цьому вона особливо не афішує такі пожертвування: то чи зі скромності, то чи щоб не поставити в незручне положення отримувачів зароблених в Росії грошей, то чи щоб не відбити апетит на свій шоколад у російських покупців", - йдеться у повідомленні.
- У березні 2022 року виробник Ritter Sport відмовився зупиняти діяльність у Росії та продовжив поставляти агресору шоколад попри війну в Україні.
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