Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль
Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною. На деяких електростанціях було до 20 ударів РФ
Про це Лана Зеркаль розповіла в інтерв'ю "Українській правді".
"Ситуація дуже непроста, і вона не може покращитися швидко. Бо це не просто наклеїти пластир. Це - питання значних зусиль, щоб не просто відновити, а фактично побудувати нову систему", - заявила Зеркаль.
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За її словами, Україна втратила майже всю маневрову генерацію. Зеркаль наголосила, що ремонт електростанцій залежатиме від того, наскільки такі компанії, як ДТЕК, будуть впевнені, що під час відновлення не просто не прилетить нічого, а що ці ремонти зможуть дати якийсь результат.
"Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота з відновлення - руйнування - відновлення", - додала Зеркаль.
- 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.
- 1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
- 9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.
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