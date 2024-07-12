Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль

Про це Лана Зеркаль розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Ситуація дуже непроста, і вона не може покращитися швидко. Бо це не просто наклеїти пластир. Це - питання значних зусиль, щоб не просто відновити, а фактично побудувати нову систему", - заявила Зеркаль.

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За її словами, Україна втратила майже всю маневрову генерацію. Зеркаль наголосила, що ремонт електростанцій залежатиме від того, наскільки такі компанії, як ДТЕК, будуть впевнені, що під час відновлення не просто не прилетить нічого, а що ці ремонти зможуть дати якийсь результат.

"Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота з відновлення - руйнування - відновлення", - додала Зеркаль.