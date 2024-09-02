Споживання залишається високим, але має тенденцію до зниження, - Укренерго про стан енергосистеми 2 вересня

Про це повідомляє Укренерго.

В Укренерго зазначили, що через російську атаку на енергосистему 26 серпня, в Україні діють заходи обмеження споживання протягом всієї доби.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тож, коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Імпорт

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 972 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 788 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Станом на ранок, 2 вересня, 563 населених пунктів повністю або частково знеструмлені через бойові дії та інші причини.

Нові знеструмлення через бойові дії зафіксовані в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.