Споживання залишається високим, але має тенденцію до зниження, - Укренерго про стан енергосистеми 2 вересня
Попри спеку, споживання електроенергії поступово знижується. Вчора, 1 вересня, споживання було на 3,2% нижчим, ніж у суботу, 31 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, споживання на 3,7% нижче, ніж у п'ятницю, 30 серпня
Про це повідомляє Укренерго.
В Укренерго зазначили, що через російську атаку на енергосистему 26 серпня, в Україні діють заходи обмеження споживання протягом всієї доби.
"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тож, коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.
Імпорт
Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 972 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 788 МВт.
Експорт
Не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
Станом на ранок, 2 вересня, 563 населених пунктів повністю або частково знеструмлені через бойові дії та інші причини.
Нові знеструмлення через бойові дії зафіксовані в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.
З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.
-
Увечері 1 вересня Укренерго ввело аварійні відключення електроенергії в низці областей України. Уже пізніше їх скасували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.39
- EUR Купівля 45.19Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе