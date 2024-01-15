США допоможуть фахівцям НАЗК виявляти необґрунтовані активи держслужбовців
Сполучені Штати Америки допомагатимуть українським фахівцям із моніторингу способу життя виявляти необґрунтовані активи декларантів у межах України та за кордоном
Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у інтерв’ю Укрінформу.
Він зазначив, що така процедура дозволяє визначити випадки, коли держслужбовці користувалися майном, що не задеклароване та не відповідає рівню доходів, або оформленому на близьких родичів.
"31 матеріал НАЗК вже направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задля конфіскації таких необґрунтованих активів у цивільному або кримінальному порядку в ході розслідування кримінального провадження", - сказав Новіков.
Водночас він зауважив, що мав зустріч із головою американської податкової Internal Revenue Service, на якій була погоджена співпраця країн.
"Під час зустрічі домовилися, що США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, у тому числі за кордоном", - проінформував голова НАЗК.
Також очільник агентства акцентував: процедура моніторингу способу життя державних службовців існує тільки в Сполучених Штатах Америки та в Україні.
- 8 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду. Такий законопроєкт є вимогою Єврокомісії.
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