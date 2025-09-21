США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
Сполучені Штати Америки збільшують видобуток нафти та працюють над зниженням її вартості, аби створити додатковий економічний тиск на Росію і таким чином пришвидшити завершення війни проти України, заявив Дональд Трамп
Про це президент США сказав в ефірі телеканалу Fox.
За словами Трампа, зниження цін на нафту може стати одним із ключових інструментів для припинення російської агресії: "Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну".
Він також звернувся до інших країн із закликом приєднатися до США та знизити вартість нафти на світових ринках.
Американський лідер висловив розчарування діями Володимира Путіна та наголосив, що Росія "програє" у війні, додаючи, що щотижня на фронті гине від 5 до 7 тисяч людей.
Таким чином Вашингтон робить ставку не лише на військову допомогу Україні та санкційний тиск, але й на енергетичний фактор як інструмент впливу на економіку Росії.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна РФ проти України закінчиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить посилені вторинні санкції на країн-покупців російської нафти.
