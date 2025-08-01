США скорегували тарифи для понад 50 країн

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначено, що президент США Дональд Трамп отримав нову інформацію щодо стану домовленостей США з іншими країнами. Деякі країни погодилися або близькі до укладення значущих торговельних угод, тоді як інші не змогли достатньо врегулювати дисбаланси або не узгоджуються з США в економічних питаннях та питаннях національної безпеки.

Відтак, документ запроваджує додаткові мита на товари певних торгових партнерів, водночас коригуючи ставки для тих, хто демонструє готовність до співпраці. Він також передбачає заходи проти перевалки товарів, щоб уникнути цих мит, і доручає кільком державним органам контролювати та впроваджувати ці зміни.

Після коригування з найвищими тарифами зіштовхнулися:

Сирія – 41%;

Лаос – 40%;

М'янма (Бірма) – 40%;

Швейцарія – 39%;

Ірак – 35%;

Сербія – 35%;

Алжир – 30%;

Боснія та Герцеговина – 30%;

Лівія – 30%;

ПАР (Південна Африка) – 30%;

Бруней – 25%;

Індія – 25%;

Казахстан – 25%;

Молдова – 25%;

Туніс – 25%.

Водночас для товарів з Європейського Союзу застосовуватиметься особлива формула: якщо поточна ставка мита становить менш як 15%, то сума цієї ставки та нового додаткового мита становитиме 15%. Проте, якщо поточна ставка мита товару дорівнює 15% або перевищує її, додаткове мито, згідно з указом, буде нульовим.