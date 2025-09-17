США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, - Свириденко
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", - зазначила Свириденко.
За її словами, у пріоритеті будуть проєкти у сфері енергетики, інфраструктури та сфері критичних мінералів. Уряд має на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.
"Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці", - наголосила українська прем’єрка.
Вона додала, що це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.
"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - резюмувала Свириденко.
- Американські представники 15 вересня вперше здійснили візит у Кіровоградську область на обʼєкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови.
