Стабілізаційні відключення 12 червня почнуться на дві години пізніше, - ДТЕК
У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії у всіх областях України почнуться на дві години пізніше, ніж передбачалося
Про це повідомили у ДТЕК.
За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні залучити графік відключень на дві години пізніше.
Таким чином стабілізаційні відключення світла діятимуть з 17:00 і до 23:00.
У ДТЕК закликали українців ощадливо споживати електроенергію.
- Напередодні повідомлялося, що 12 червня графіки відключень світла діятимуть у денні та вечірні години по всій Україні з 15:00 до 23:00.
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