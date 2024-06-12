Стабілізаційні відключення 12 червня почнуться на дві години пізніше, - ДТЕК

Про це повідомили у ДТЕК.

За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні залучити графік відключень на дві години пізніше.

Таким чином стабілізаційні відключення світла діятимуть з 17:00 і до 23:00.

У ДТЕК закликали українців ощадливо споживати електроенергію.