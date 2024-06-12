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Стабілізаційні відключення 12 червня почнуться на дві години пізніше, - ДТЕК

12 червня, 2024 середа
14:32
Економіка електроенергія, відключення

У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії у всіх областях України почнуться на дві години пізніше, ніж передбачалося

Зміст

Про це повідомили у ДТЕК.

За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні залучити графік відключень на дві години пізніше.

Таким чином стабілізаційні відключення світла діятимуть з 17:00 і до 23:00. 

У ДТЕК закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

  • Напередодні повідомлялося, що 12 червня графіки відключень світла діятимуть у денні та вечірні години по всій Україні з 15:00 до 23:00.
Теги:
Україна
Енергія
Енергетика
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