Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
У середу, 12 червня, графіки відключень світла діятимуть у денні та вечірні години по всій Україні
Про це повідомляє Укренерго.
Там зазначили, що 12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00
"Причина - зростання енергоспоживання через спеку. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії
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