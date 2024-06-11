Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні

Про це повідомляє Укренерго.

Там зазначили, що 12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00

"Причина - зростання енергоспоживання через спеку. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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