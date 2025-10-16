Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України

Про це розповів в етері Еспресо польський політик Яцек Пєхота, президент Польсько-української господарчої палати.

"Потенціал України є величезним і, напевно, буде лише зростати. Сьогодні ви обмежені атаками агресора, замінованими полями, драматичними умовами, в яких аграрії України збирають врожаї. Але колись війна закінчиться і умови будуть ставати щоразу кращими. Потенціал сільського господарства України призводить до того, що Україна своїми продуктами може засипати Євросоюз і всі країни навколо Євросоюзу. Якщо Україна не буде в певному сенсі обмежена у запровадженні стандартів Євросоюзу, йдеться про засоби для захисту рослин, добрива або про якісь екологічні заходи та дії, то конкурентоспроможність сільського господарства заведе до великих цін. Україна поза межами Євросоюзу може забезпечити поставку сільськогосподарської продукції до всіх країн навколо Євросоюзу", - прокоментував Яцек Пєхота.

За його словами, сьогодні дуже часто польська держава здійснює доплати польським аграріям. І так само здійснювалися доплати тоді, коли впали світові ціни на зерно.

"Ми доплачували аграріям, які займаються зерновими, тому що йшлося про збереження, про експорт. Але скільки може наша держава і Єврокомісія здійснювати доплати? Це дорога в нікуди. Треба реформувати польське сільське господарство. Треба чесно сказати собі, маємо не дуже велику площу земель для сільського господарства, ми не можемо тут конкурувати з Україною. Треба собі уявити, якою є реальність, стан сільського господарства. Ми говоримо про олігархів, про великі аграрні холдинги, але не треба забувати про маленькі господарства. Відсутність інформації, певних знань, але, на жаль, ми знаємо, який є стан польського сільського господарства, що там треба змінювати", - зауважив польський політик.

Пєхота резюмував, зазначивши, що Україна в складі Євросоюзу - це відкритість української економіки до інвестицій. Потрібно буде зрівняти витрати, зробити більш-менш однаково умови ведення бізнесу, і як одна, так і друга сторона скористається цим. Ситуація для однієї і для другої сторони буде кориснішою і вигіднішою.