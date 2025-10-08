Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору

Про це повідомляється в telegram-каналі Верховної Ради.

Зазначається, що закон спрямований на те, щоб зробити державну підтримку для фермерів зрозумілішою, прозорішою та ефективнішою. Він допоможе краще використовувати бюджетні кошти та створить прості правила для аграрного бізнесу.

З ухваленням цього закону в Україні запроваджується сучасна система підтримки аграрного сектору, яка є прозорою, технологічною та підзвітною. Це дозволить справедливо розподіляти гроші між виробниками і наблизить українське законодавство до стандартів ЄС.

Головна новація – створення Виплатної агенції, яка буде контролювати всі програми підтримки. Кожна гривня державної допомоги матиме цифровий слід – від подання заявки до фактичної виплати.

Ще один важливий елемент – Інтегрована система адміністрування та контролю (ІСАК). Вона разом із Системою сільськогосподарських даних (ССД) дозволить вести повний облік земель, виробництва та стану господарств, а також автоматично перевіряти отримувачів допомоги.

Передбачено три рівні контролю: автоматизований, документальний та фізичний. Це зменшить корупційні ризики і дозволить виявляти порушення одразу під час виплат. Ті, хто порушуватиме правила, будуть змушені повернути кошти та тимчасово втратять право на участь у програмах.

За оцінками МінАПК, після запуску ІСАК у 2027 році прозорість розподілу аграрних коштів зросте на 60%, а кількість нецільових виплат скоротиться втричі.