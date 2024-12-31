"Тисяча від Зеленського": через Укрпошту державну підтримку отримали 1 млн українців
У грудні майже 1 млн громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, отримали по 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка"
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій. Ще 1 млн українців можуть отримати допомогу від держави через Укрпошту до кінця лютого 2025 року. Щоб отримати ці кошти, не потрібно подавати жодних заяв. Про нарахування 1 тис. грн громадян інформують працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.
"Завдяки Укрпошті люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора "Зимову єПідтримку" отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року. Для уряду важливо, щоб у складний зимовий період українці отримали соціальну допомогу, особливо ті категорії, які найбільше цього потребують: пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій та інші", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.
У Мінекономіки нагадують: кошти, отримані через Укрпошту, можна витратити лише через Укрпошту, а саме на оплату комунальних платежів, здійснення внесків на благодійні організації, поповнення рахунків мобільних операторів, оформлення передплати, придбання друкованих видань, оплату поштових послуг, а також на придбання товарів і ліків українського виробництва, зазначених у переліку поштового оператора.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
- Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
- Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
- Програма стартувала 1 грудня. Станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на допомогу через Дію, понад 5 млн уже її отримали.
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