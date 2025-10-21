Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм

Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм

Адріана Муллаянова
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:02
Економіка Дональд Трамп і Ентоні Албанезе

Документ спрямований на розширення доступу Сполучених Штатів Америки до рідкісноземельних елементів та інших критично важливих мінералів, що має послабити залежність Заходу від китайського контролю над глобальними ланцюгами постачання

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Як повідомляється, президент США Дональд Трамп підписав стратегічну угоду з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе, який перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.

"Приблизно через рік у нас буде стільки критично важливих мінералів і рідкісних земель, що ви не знатимете, що з ними робити", – заявив Трамп, коментуючи домовленість

Суперечка між Вашингтоном і Пекіном щодо постачання стратегічних матеріалів триває вже кілька місяців. Китай запровадив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів у відповідь на торгівельну політику адміністрації Дональда Трампа, і з того часу ці обмеження лише посилювалися.

Згідно з домовленістю, Австралія розширить виробництво та перероблення рідкісноземельних елементів і критично важливих мінералів, необхідних для високотехнологічних галузей. Албанезе зазначив, що країна має "можливості" для збільшення цих потужностей.

Угода також передбачає спільні зобов’язання США та Австралії захищати внутрішні ринки від "недобросовісної торгівельної практики", зокрема шляхом встановлення "цінових мінімумів або аналогічних заходів", відповідно до тексту документа, поширеного офісом австралійського прем’єра.

"Це найважливіша двостороння співпраця у сфері корисних копалин, яку ми спостерігали між двома великими західними країнами", – наголосила директорка Центру стратегічних та міжнародних досліджень Грейслін Баскаран. Вона додала: "Сьогоднішня заява дійсно показує, що США не намагаються самостійно розв’язувати проблему критично важливих корисних копалин. Вони шукають правильних партнерів".

Як зазначив Ентоні Албанезе, в рамках угоди обидві країни протягом шести місяців інвестують понад $1 мільярд кожна у стартові та подальші проєкти з видобутку й перероблювання мінералів в обох державах. Подробиці щодо конкретних джерел фінансування наразі не розкриваються.

Після підписання угоди акції австралійських компаній, які працюють у сфері рідкісноземельних елементів, різко зросли на фондових ринках, що свідчить про зростання інтересу інвесторів до нової стратегічної співпраці між Вашингтоном і Канберрою.

  • 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може відмовитись від запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, після того, як Пекін запровадив жорсткіші правила експорту рідкісних металів.
Теги:
Новини
Світ
Китай
політика
Австралія
Дональд Трамп
США
Читайте також:
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Автор Вадим Денисенко
21 жовтня, 2025 вiвторок
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
Київ
+8.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV