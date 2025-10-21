Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм

Про це інформує Bloomberg.

Як повідомляється, президент США Дональд Трамп підписав стратегічну угоду з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе, який перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.

"Приблизно через рік у нас буде стільки критично важливих мінералів і рідкісних земель, що ви не знатимете, що з ними робити", – заявив Трамп, коментуючи домовленість

Суперечка між Вашингтоном і Пекіном щодо постачання стратегічних матеріалів триває вже кілька місяців. Китай запровадив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів у відповідь на торгівельну політику адміністрації Дональда Трампа, і з того часу ці обмеження лише посилювалися.

Згідно з домовленістю, Австралія розширить виробництво та перероблення рідкісноземельних елементів і критично важливих мінералів, необхідних для високотехнологічних галузей. Албанезе зазначив, що країна має "можливості" для збільшення цих потужностей.

Угода також передбачає спільні зобов’язання США та Австралії захищати внутрішні ринки від "недобросовісної торгівельної практики", зокрема шляхом встановлення "цінових мінімумів або аналогічних заходів", відповідно до тексту документа, поширеного офісом австралійського прем’єра.

"Це найважливіша двостороння співпраця у сфері корисних копалин, яку ми спостерігали між двома великими західними країнами", – наголосила директорка Центру стратегічних та міжнародних досліджень Грейслін Баскаран. Вона додала: "Сьогоднішня заява дійсно показує, що США не намагаються самостійно розв’язувати проблему критично важливих корисних копалин. Вони шукають правильних партнерів".

Як зазначив Ентоні Албанезе, в рамках угоди обидві країни протягом шести місяців інвестують понад $1 мільярд кожна у стартові та подальші проєкти з видобутку й перероблювання мінералів в обох державах. Подробиці щодо конкретних джерел фінансування наразі не розкриваються.

Після підписання угоди акції австралійських компаній, які працюють у сфері рідкісноземельних елементів, різко зросли на фондових ринках, що свідчить про зростання інтересу інвесторів до нової стратегічної співпраці між Вашингтоном і Канберрою.