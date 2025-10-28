"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег

Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в етері Еспресо.

"Є така думка (що Росія намагається розділити українську енергосистему на лівий і правий береги, - ред.), вона, до речі, також лунає часто від представників Росії. Ну, але сказати, що це дуже легко реалізувати, легко мається на увазі навіть за рахунок пошкоджень енергосистеми української. В принципі, те, що ми бачимо, оті удари, які завдаються по і Чернігівській області, і Сумській, і, Дніпропетровській області, Дніпро завжди вони також спочатку війни і постійно вони зазнавали ударів, Кривий Ріг. Тобто не можна сказати, що це якось тільки з’явилося зараз, тільки зараз вони отримують ці удари свої, як і всі інші. Тому вона має право на існування, така думка, але її реалізація дуже складна і, скажімо так, тягне за собою, я не думаю, що виключно ракетні якісь методи можуть бути, там, десятки, сотні, тисячі дронів. Так, пошкодження, звичайно, вони будуть, вони є, ми це бачимо. І вслід за цим ідуть ремонтні роботи. Так, це виснажує енергосистему. Тобто вона зменшується, знаєте, як шагренова шкіра, такий твір був колись, вона зменшується. І це, відповідно, послабляє можливість проходити опалювальний сезон, ну, і наступний, і в минулому році також це все було таке очікування, тому що ніхто ж не думав, що буде така тепла зима, наприклад. І ті можливості наші зменшувати роботу промисловості, тобто скорочувати використання електроенергії, природного газу, вони також зменшуються ці можливості", - сказав він.

Водночас Юрій Крольчук не поділяє думку про намагання ворога здійснити поділ енергосистеми України на правий та лівий береги.

"Скоріше за все, я би так не сказав, я би не поділяв таку думку, що ціль зараз розділити там на лівий берег і правий берег, як часто можна почути. А радше це, скажімо, східна і південна частина, і центральна і західна, вона окремо має залишитись. Ну, якщо подивитись на дві частини, про які мова йде. Але в цілому оці всі регіони, де і відключення, і графіки більше задіюються, вони, звичайно, мають більше ризики проходити зимовий період. Ну, в першу чергу, зимовий період він складний. З більшими відключеннями, з більшими обмеженнями, з тривалими, можливо, обмеженнями електроенергії, тобто там де електроенергії може не бути не то, що добу, дві-три доби. Це все, звичайно, повторюю, в умовах зими, зимового періоду.

Це все дуже тяжко і складно, тому що попередні зими ми проходили навіть в цих регіонах, навіть Харків і Одеса, які фактично ніколи не вилазили з постійних, ну, це так називають блекаути часто, так, таке страшне слово. Ну, не з блекаутів, але от в народу це слово означає, коли немає електроенергії навіть на півдня, наприклад, це вже блекаут. Ну в принципі я поділяю думку людей, тому що дійсно електроенергії немає, ривалий час, пів доби - це вже проблема, це вже створює не то, що дискомфорт, а вибиває з робочого графіку, створює проблеми не тільки для якогось середовища життєвого, так і для робочого. Тому отакі блекаути, так, будемо таке слово вживати, але розуміючи, що воно дещо як по-іншому навантаження, вони постійно в Харківській, в Одеській області відбувалися. І вони проходили все одно зими, але зими були теплі і, ну, скажімо так, доволі комфортні. А ця зима, скажімо так, все-таки, я так дивлюся, що навіть очікування керівництва держави і від президента Зеленського, і міністри, і представники Нафтогазу, і мери міст, до речі, також, ті, що озвучували свої думки напряму, вони, скажімо так, видно не вірять уже, що може бути поспіль четверта зима буде теплою. І це от накладається на цей момент", - додав він.