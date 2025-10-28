"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
Існує думка, що своїми ударами Росія намагається розділити українську енергосистему, але це не так легко зробити
Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в етері Еспресо.
"Є така думка (що Росія намагається розділити українську енергосистему на лівий і правий береги, - ред.), вона, до речі, також лунає часто від представників Росії. Ну, але сказати, що це дуже легко реалізувати, легко мається на увазі навіть за рахунок пошкоджень енергосистеми української. В принципі, те, що ми бачимо, оті удари, які завдаються по і Чернігівській області, і Сумській, і, Дніпропетровській області, Дніпро завжди вони також спочатку війни і постійно вони зазнавали ударів, Кривий Ріг. Тобто не можна сказати, що це якось тільки з’явилося зараз, тільки зараз вони отримують ці удари свої, як і всі інші. Тому вона має право на існування, така думка, але її реалізація дуже складна і, скажімо так, тягне за собою, я не думаю, що виключно ракетні якісь методи можуть бути, там, десятки, сотні, тисячі дронів. Так, пошкодження, звичайно, вони будуть, вони є, ми це бачимо. І вслід за цим ідуть ремонтні роботи. Так, це виснажує енергосистему. Тобто вона зменшується, знаєте, як шагренова шкіра, такий твір був колись, вона зменшується. І це, відповідно, послабляє можливість проходити опалювальний сезон, ну, і наступний, і в минулому році також це все було таке очікування, тому що ніхто ж не думав, що буде така тепла зима, наприклад. І ті можливості наші зменшувати роботу промисловості, тобто скорочувати використання електроенергії, природного газу, вони також зменшуються ці можливості", - сказав він.
Водночас Юрій Крольчук не поділяє думку про намагання ворога здійснити поділ енергосистеми України на правий та лівий береги.
"Скоріше за все, я би так не сказав, я би не поділяв таку думку, що ціль зараз розділити там на лівий берег і правий берег, як часто можна почути. А радше це, скажімо, східна і південна частина, і центральна і західна, вона окремо має залишитись. Ну, якщо подивитись на дві частини, про які мова йде. Але в цілому оці всі регіони, де і відключення, і графіки більше задіюються, вони, звичайно, мають більше ризики проходити зимовий період. Ну, в першу чергу, зимовий період він складний. З більшими відключеннями, з більшими обмеженнями, з тривалими, можливо, обмеженнями електроенергії, тобто там де електроенергії може не бути не то, що добу, дві-три доби. Це все, звичайно, повторюю, в умовах зими, зимового періоду.
Це все дуже тяжко і складно, тому що попередні зими ми проходили навіть в цих регіонах, навіть Харків і Одеса, які фактично ніколи не вилазили з постійних, ну, це так називають блекаути часто, так, таке страшне слово. Ну, не з блекаутів, але от в народу це слово означає, коли немає електроенергії навіть на півдня, наприклад, це вже блекаут. Ну в принципі я поділяю думку людей, тому що дійсно електроенергії немає, ривалий час, пів доби - це вже проблема, це вже створює не то, що дискомфорт, а вибиває з робочого графіку, створює проблеми не тільки для якогось середовища життєвого, так і для робочого. Тому отакі блекаути, так, будемо таке слово вживати, але розуміючи, що воно дещо як по-іншому навантаження, вони постійно в Харківській, в Одеській області відбувалися. І вони проходили все одно зими, але зими були теплі і, ну, скажімо так, доволі комфортні. А ця зима, скажімо так, все-таки, я так дивлюся, що навіть очікування керівництва держави і від президента Зеленського, і міністри, і представники Нафтогазу, і мери міст, до речі, також, ті, що озвучували свої думки напряму, вони, скажімо так, видно не вірять уже, що може бути поспіль четверта зима буде теплою. І це от накладається на цей момент", - додав він.
- Біла Церква
