Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 0,39% – до 65,59 долара за барель, а WTI подешевшала на 0,29% – до 62,62 долара за барель.

Зниження цін стало безпосередньою реакцією ринку на відсутність заяв про посилення тиску з боку Вашингтона на Москву з метою припинення війни в Україні шляхом обмеження поставок російської нафти.

Аналітик RBC Capital Хеліма Крофт прокоментувала ситуацію, зазначивши, що основним питанням були "вторинні мита, спрямовані на основних імпортерів російських енергоносіїв". Вона додала, що "президент Трамп дійсно зазначив, що принаймні щодо Китаю він призупинить подальші дії на цьому фронті".

"Наразі статус-кво залишається в основному незмінним", — додала вона, зазначивши, що Москва не відмовиться від територіальних вимог, а Україна та деякі європейські лідери не погодяться на угоду "земля в обмін на мир".