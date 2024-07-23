Туреччина допомагатиме Україні відновлювати енергосистему

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук детально роз'яснила йому складну ситуацію, яка склалася в українській енергосистемі через безпрецедентні ракетні атаки росії.

За її словами, в умовах постійних обстрілів з боку Росії відновлення енергооб'єктів є пріоритетним завданням. Україна прагне підвищити енергонезалежність своїх громадян шляхом розвитку розподіленої генерації.

"В умовах кризової ситуації в енергетиці, коли росія постійно атакує і системно руйнує енергетичну інфраструктуру, важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі", - наголосила вона.

Також сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці в галузі відновлення енергосектора, зокрема постачання необхідного обладнання та залучення технічної і експертної допомоги турецьких фахівців.

Крім того, Гринчук нагадала про важливість реалізації Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, як шляху до встановлення справедливого миру та забезпечення безпеки для України та всього світу.