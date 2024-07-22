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Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав 5 способів допомогти енергосистемі України

22 липня, 2024 понедiлок
15:28
Енергетика Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 22 липня закликав партнерів активізувати захист і відновлення енергетичної інфраструктури України

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Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Наші зусилля зосереджені на п'яти напрямах. Перший — це посилення протиповітряної оборони. Другий — це швидкий ремонт і відновлення об'єктів генерації та розподілу. Третій — децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий — збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 ГВт. Пʼятий — залучення коштів та обладнання від партнерів", - перерахував Кулеба.

Він закликав партнерів відкинути ірраціональні страхи щодо українських ударів по цілях на території РФ, зокрема по місцях концентрації російських військ і техніки, військових аеродромах, складах озброєння та логістичних центрах.

"Ці удари є повністю правомірними з погляду міжнародного права і можуть реально пришвидшити завершення війни. Деякі рішення з цього приводу вже були ухвалені. Вони допомогли нам зірвати російський наступ на Харків. Нам потрібно зробити подальші кроки й розширити зону застосування", - наголосив дипломат.

Також Кулеба зазначив, що РФ щомісяця скидає від 3200 до 3500 керованих авіабомб на цивільних людей, військових та критичну інфраструктуру України. Тому, підкреслив міністр, Україна потребує спроможностей для знищення носіїв КАБів, тобто російських літаків, як у небі, так і на аеродромах.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку. Це має дещо поліпшити ситуацію в енергетиці.

19 липня очільник Міненерго Герман Галущенко запевнив, що незабаром ситуація в енергетиці поліпшиться. "У нас побудована ремонтна кампанія таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані. Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли й через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - сказав він.

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Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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