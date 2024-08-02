Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Варто зазначити, що угоду було підписано 3 лютого 2022 року, але президент Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня 2024 року.

Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив $7,3 млрд, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат після зустрічі з першим віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Він підкреслив, що очікується, що ЗВТ (зона вільної торгівлі) збільшить обсяги до $10 млрд за короткий період.

Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

"Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року", – додав він.

Свириденко також зауважила, що обговорювалось посилення економічної співпраці та торгівлі.

За її словами, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.

Туреччина фактично стала хабом для постачання українського зерна в інші країни, додала міністерка.

"Ми відправили судна з зерном до країн Африки з Туреччини, включаючи 25 тис. тонн до Нігерії та 15 тис. тонн до Судану", - поінформувала Свириденко.

За її словами, серед інших ключових питань були також регіональна торгівля, безпека судноплавства та розмінування акваторії Чорного моря.