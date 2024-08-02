Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, а президент країни Реджеп Ердоган схвалив документ та додатки до нього
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Варто зазначити, що угоду було підписано 3 лютого 2022 року, але президент Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня 2024 року.
Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив $7,3 млрд, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат після зустрічі з першим віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.
Він підкреслив, що очікується, що ЗВТ (зона вільної торгівлі) збільшить обсяги до $10 млрд за короткий період.
Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.
"Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року", – додав він.
Свириденко також зауважила, що обговорювалось посилення економічної співпраці та торгівлі.
За її словами, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.
Туреччина фактично стала хабом для постачання українського зерна в інші країни, додала міністерка.
"Ми відправили судна з зерном до країн Африки з Туреччини, включаючи 25 тис. тонн до Нігерії та 15 тис. тонн до Судану", - поінформувала Свириденко.
За її словами, серед інших ключових питань були також регіональна торгівля, безпека судноплавства та розмінування акваторії Чорного моря.
- Туреччина готова допомогти Україні відновити енергетику після російських атак та сприяти нарощуванню потужностей розподіленої генерації.
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