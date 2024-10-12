Туреччина запровадила мита на сталь з Росії

Про це повідомляє Daily Sabah.

За словами генерального секретаря Турецької асоціації виробників сталі Вейсела Яяна, мита зачіпають близько 4 млн тонн імпорту продукції вартістю від 2 до 2,2 млрд доларів.

Згідно з повідомленням, мита складатимуть від 6,1% до 43,31% від собівартості, вартості страхування і фрахту, що є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.

Найвищі тарифи встановлено на сталь з Китаю - від 15 до 43%. На імпорт з Росії, Індії та Японії мита нижчі - від 6% до 9%.

Після оголошення про запровадження мита акції турецького виробника сталі Erdemir зросли на 2,48%, торгуючись на 2,11%. Акції Isdemir зросли на 2,2%.

"Ми розглядаємо цей розвиток подій як позитивний для виробників гарячекатаного плоского прокату, зокрема Işdemir і Erdemir", - зазначив брокер Деніз Ятирим, додавши, що це може сприятливо впливати на настрої щодо акцій в інших секторах.

Яян заявив, що очікує, що рівень завантаження потужностей вітчизняних виробників збільшиться після запровадження антидемпінгового мита на імпорт гарячекатаного плоского прокату.