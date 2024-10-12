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Туреччина запровадила мита на сталь з Росії

Марія Науменко
12 жовтня, 2024 субота
16:26
Економіка Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної сталі з Китаю, Росії, Індії та Японії, захищаючи вітчизняних виробників

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Про це повідомляє Daily Sabah.

За словами генерального секретаря Турецької асоціації виробників сталі Вейсела Яяна, мита зачіпають близько 4 млн тонн імпорту продукції вартістю від 2 до 2,2 млрд доларів.

Згідно з повідомленням, мита складатимуть від 6,1% до 43,31% від собівартості, вартості страхування і фрахту, що є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.

Найвищі тарифи встановлено на сталь з Китаю - від 15 до 43%. На імпорт з Росії, Індії та Японії мита нижчі - від 6% до 9%.

Після оголошення про запровадження мита акції турецького виробника сталі Erdemir зросли на 2,48%, торгуючись на 2,11%. Акції Isdemir зросли на 2,2%.

"Ми розглядаємо цей розвиток подій як позитивний для виробників гарячекатаного плоского прокату, зокрема Işdemir і Erdemir", - зазначив брокер Деніз Ятирим, додавши, що це може сприятливо впливати на настрої щодо акцій в інших секторах.

Яян заявив, що очікує, що рівень завантаження потужностей вітчизняних виробників збільшиться після запровадження антидемпінгового мита на імпорт гарячекатаного плоского прокату.

  • У липні 2024 року Європейський Союз запровадив мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%.
  • У травні цього ж року Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.
Теги:
Світ
Росія
Китай
Японія
Індія
Туреччина
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