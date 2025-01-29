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У 2025 році в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн на розширення та запуск нових програм зайнятості

Юлія Лаврук
29 січня, 2025 середа
13:18
Економіка

Уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу у 2025 році. Для цього в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн

Зміст

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами одним з пріоритетів Мінекономіки у 2025 році – розширення та запуск нових програм зайнятості.

"Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар'єрними й могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", – зазначила Свириденко.

Серед інших завдань цьогоріч міністерка назвала такі:

  • цифровізація процесів для користувачів, зокрема, отримати ваучер на навчання незабаром можна буде через Дію;
  • посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;
  • розробка Стратегії зайнятості населення та основних напрямів реалізації політики зайнятості. 

Юлія Свириденка розповіла, що минулого року з допомогою Служби зайнятості постійну роботу отримали 250 тис. українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тис. громадян.

  • Раніше економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомляв, що в Україні налічується близько 2 млн безробітних, але водночас спостерігається значний брак робочої сили. За його словами, цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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