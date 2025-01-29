У 2025 році в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн на розширення та запуск нових програм зайнятості
Уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу у 2025 році. Для цього в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами одним з пріоритетів Мінекономіки у 2025 році – розширення та запуск нових програм зайнятості.
"Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар'єрними й могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", – зазначила Свириденко.
Серед інших завдань цьогоріч міністерка назвала такі:
- цифровізація процесів для користувачів, зокрема, отримати ваучер на навчання незабаром можна буде через Дію;
- посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;
- розробка Стратегії зайнятості населення та основних напрямів реалізації політики зайнятості.
Юлія Свириденка розповіла, що минулого року з допомогою Служби зайнятості постійну роботу отримали 250 тис. українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тис. громадян.
- Раніше економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомляв, що в Україні налічується близько 2 млн безробітних, але водночас спостерігається значний брак робочої сили. За його словами, цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.79 Купівля 41.79Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе