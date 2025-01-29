У 2025 році в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн на розширення та запуск нових програм зайнятості

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами одним з пріоритетів Мінекономіки у 2025 році – розширення та запуск нових програм зайнятості.

"Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар'єрними й могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", – зазначила Свириденко.

Серед інших завдань цьогоріч міністерка назвала такі:

цифровізація процесів для користувачів, зокрема, отримати ваучер на навчання незабаром можна буде через Дію;

посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;

розробка Стратегії зайнятості населення та основних напрямів реалізації політики зайнятості.

Юлія Свириденка розповіла, що минулого року з допомогою Служби зайнятості постійну роботу отримали 250 тис. українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тис. громадян.