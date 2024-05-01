У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції
Минулого місяця Україна експортувала понад 13 млн тонн продукції, що більше за показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд
Про це повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.
"Заходи з відновлення та нарощування експорту, яких вживає уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний із часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року", - поінформувала чиновниця.
За її словами, Україна й надалі працюватиме над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже це складова державної політики "Зроблено в Україні".
"Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку економіки", - пояснила посадовиця.
Причини зростання експорту
- відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дає Україні змогу експортувати, зокрема, зерно та метал.
- програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.
- покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.
Нагадаємо, що у січні Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Вперше до експортних операцій залучили судно, застраховане від воєнних ризиків за програмою UNITY.
Що відомо про програму "Зроблено в Україні"
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.
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