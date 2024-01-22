У Мінфіні розповіли, скільки видатків з держбюджету спрямували на оборону й безпеку в 2023 році
Минулого року видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки й оборони становили 1 843,8 млрд грн - це 60,8% загальної суми коштів
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
В Мінфіні розповіли, що видатки спрямували на грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, на медичні потреби. Були придбані військова/спеціальна техніка, боєприпаси, озброєння, шоломи, бронежилети й інше спеціальне екіпірування, а також пально-мастильні матеріали та харчі.
"Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за кошт власних податкових надходжень, а також військових облігацій", - нагадали в міністерстві.
- Минулого року до українського бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Близько 125 млрд грн із цієї суми - в грудні.
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