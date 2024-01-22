У Мінфіні розповіли, скільки видатків з держбюджету спрямували на оборону й безпеку в 2023 році

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

В Мінфіні розповіли, що видатки спрямували на грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, на медичні потреби. Були придбані військова/спеціальна техніка, боєприпаси, озброєння, шоломи, бронежилети й інше спеціальне екіпірування, а також пально-мастильні матеріали та харчі.

"Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за кошт власних податкових надходжень, а також військових облігацій", - нагадали в міністерстві.