Головна Економіка Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу

Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу

Дмитро Марценишин
9 жовтня, 2025 четвер
19:39
Економіка підземне сховище газу

Нафтогаз взяв у Ощадбанку кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу, потреба в якому виникла через удари РФ по об'єктах газової інфраструктури

Зміст

Про це повідомляє Нафтогаз

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, потреба в імпорті додаткових обсягів газу виникла через масовані атаки РФ на обʼєкти газової інфраструктури. 

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", — сказав Корецький.

Читайте також: Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо

Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон назвав підтримку енергетичної безпеки країни – одним з основних пріоритетів в роботі.

"Особливо – у період повномасштабної війни, коли ворог руйнує об’єкти генерації, електромережі, газопровідну інфраструктуру. Звісно, ми не могли не підтримати наших постійних партнерів – групу компаній Нафтогаз – у підготовці до опалювального сезону", — зазначив Каціон. 

 

Теги:
Новини
газ
Нафтогаз
Ощадбанк
Війна з Росією
