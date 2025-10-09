Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу

Про це повідомляє Нафтогаз.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, потреба в імпорті додаткових обсягів газу виникла через масовані атаки РФ на обʼєкти газової інфраструктури.

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", — сказав Корецький.

Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон назвав підтримку енергетичної безпеки країни – одним з основних пріоритетів в роботі.

"Особливо – у період повномасштабної війни, коли ворог руйнує об’єкти генерації, електромережі, газопровідну інфраструктуру. Звісно, ми не могли не підтримати наших постійних партнерів – групу компаній Нафтогаз – у підготовці до опалювального сезону", — зазначив Каціон.